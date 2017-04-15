Кличко назвав вартість добудови Подільського мосту

Експертиза, проведена німецькими фахівцями, показала, що Подільсько-Воскресенський міст знаходиться в непоганому стані, а вартість добудови складе близько 350 млн євро. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

«Це був перший візит міністра транспортної інфраструктури Німеччини Олександра Добриндта в Київ. Він оглянув міст і передав результати експертної оцінки, яку зробила німецька сторона. Нагадаю, що німці раніше виділили 200 тис євро для здійснення цієї експертизи», - сказав Віталій Кличко.

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За словами міського голови, результати дослідження показали, що Подільсько-Воскресенський міст знаходиться у доброму стані, а приблизна вартість завершення робіт складає 350 млн євро. Протягом наступних декількох місяців за сприяння німецької сторони відбудуться зустрічі з потенційними інвесторами.

«Ми будемо робити все, щоб залучити гроші для добудови мосту. Якщо зараз ми не будемо інвестувати, сума може збільшитися. Тому ми залучатимемо гроші інвесторів, щоб за моєї каденції запустити міст», - наголосив Віталій Кличко.

Міський голова підкреслив, що співпраця з Німеччиною не обмежується лише проектом завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

«Нам є чому вчитися. Розуміючи, що інфраструктура Німеччини дуже розвинута, ми запрошуємо їхніх фахівців, які виступають консультантами. Наприклад, з SAP ми втілили «Відкритий бюджет». Напрямів співпраці дуже багато. Я впевнений, що ми будемо і надалі використовувати зв’язки і отримувати підтримку в майбутньому», - зазначив Віталій Кличко.