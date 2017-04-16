Неспокійна Індія: три міжнародні аеропорти перевели у стан тривоги

У неділю, 16 квітня, у міжнародних аеропортах індійських міст Мумбаї, Ченнаї і Хайдарабаду оголосили режим тривоги у зв'язку з загрозою захоплення літаків, повідомляє Новое время з посиланням на місцевий телеканал NDTV.

"У стан готовності приведені всі служби аеропортів, а також підрозділи сил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожАеропорти Берліна паралізовані страйками наземних служб

Згідно з наданою каналом інформацією, керівництво поліції міста Мумбаї електронною поштою отримала повідомлення від неназваної жінки, яка розповіла, що підслухала у ресторані розмову шістьох чоловіків, які обговорювали можливість одночасного захоплення літаків, що вилітають з цих трьох аеропортів.

Повідомляється, що в цій операції нібито повинні брати участь 23 особи. Інших дані щодо листа не повідомляють.

Поліція Мумбаї попередила про отриману інформацію Центральні сили промислової безпеки — спеціальний підрозділ поліції з охорони важливих промислових об'єктів, в тому числі аеропортів, ліній швидкісного транспорту і т.п.

В аеропортах розгорнули контртерористичні команди, запустили кінологів з собаками, прийняли інші необхідні заходи, повідомляє телеканал.

Авіакомпанії порадили пасажирам прибувати в аеропорти заздалегідь, а також виконувати всі рекомендації співробітників і представників сил безпеки.