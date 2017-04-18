В Україні залізничні вантажоперевезення можуть подорожчати в червні-липні

Перегляд діючих тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у бік підвищення може відбутися не раніше червня-липня цього року.

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Про це повідомив під час конференції, присвяченої розвитку українських залізниць, перший заступник міністра інфраструктури, голова наглядової ради акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Розраховуємо на те, що ми встигнемо швидко завершити процес узгодження (залізничний тарифів з бізнесом і зацікавленими відомствами – УНІАН), і розраховуємо, що підвищення відбудеться не раніше червня-липня», – сказав Кравцов.

При цьому він не уточнив, на скільки в кінцевому підсумку можуть бути підвищені тарифи.

«Розмір підвищення поки що, на жаль, повністю озвучити не можу, тому що розглядаються різні варіанти, але остаточний має бути таким, щоб компенсувати розмір капітальних інвестицій, який планувався на початку року... З поточними цифрами щодо відкоригованого фінансового плану розраховуємо, що зможемо провести капінвестиції на 22 млрд грн», – сказав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян не раз наголошував, що про підвищення вантажних залізничних тарифів доцільно говорити лише тоді, коли «Укрзалізниця» стане прозорою і відкритою структурою і спрямовуватиме кошти від підвищення тарифів на модернізацію та оновлення рухомого складу.

«Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом в 2017 року на 25%. Водночас учасники ринку виступають проти підвищення тарифів і пропонують уряду створити незалежний орган, який займався б політикою тарифоутворення на транспорті.

Для пошуку компромісу щодо формування залізничних тарифів Державна регуляторна служба на початку лютого ініціювала створення спеціальної робочої групи з участю представників бізнесу.

Наприкінці січня, після прийняття Кабміном рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» безпосередньо уряду і дискусії між керівництвом «Укрзалізниці», Кравцовим та Омеляном, останній направив до Кабінету міністрів пропозицію про звільнення свого першого заступника Кравцова, проте до сьогодні відповідного офіційного розпорядження уряду не оприлюднено.