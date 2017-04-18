Наглядову раду "Укрзалізниці" мають змінити до кінця літа - Мінінфраструктури

Зміна нинішнього наглядової ради Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" та введення до його складу нових незалежних фахівців має відбутися до кінця літа поточного року. Такий прогноз озвучив перший заступник міністра інфраструктури, голова наглядової ради "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ході конференції, присвяченій розвитку українських залізниць.

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"До кінця літа, можливо навіть швидше, в "Укрзалізниці" має пройти оновлення наглядової ради, мають бути обрані незалежні члени ради, переглянутий рівень відповідальності між радою і правлінням", - повідомив Кравцов.

Він також додав, що згідно із законодавством планується розширити компетенцію більшості членів спостережної ради компанії за аналогом функціонування наглядової ради національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України".

Кравцов також повідомив, що керівництво "Укрзалізниці" має намір в травні представити на засіданні Кабміну стратегічний план розвитку компанії.

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці жовтня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив швидко провести відбір і призначити новий професійний наглядова рада "Укрзалізниці", який складатиметься з незалежних спеціалістів, а не чиновників.

На початку лютого 2017 року уряд оприлюднив новий статут "Укрзалізниці", що передбачає пряме підпорядкування компанії уряду України і формування нового складу наглядової ради компанії, який на конкурсній основі будуть відібрані та включені незалежні члени.

У липні минулого року Кабмін змінив склад наглядової ради "Укрзалізниці", зокрема, вивів з нього Юрія Гвоздєва, Юрія Міськіва, Володимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитра Парфененка, Миколи Снітка і Юлію Ковалів. Замість них до складу наглядової ради компанії увійшли Ігор Білоус, Надія Казначеєва, Микола Карплюк, Євген Кравцов, Сергій Марченко, Дмитро Роменський та Олена Дяченко. У березні 2017 року Кабмін вивів зі складу наглядової ради Роменського.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.