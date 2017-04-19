Аеропорт "Харків" відмінив кілька рейсів через негоду
Через негоду відмінені сьогоднішні рейси до Києва.
У міжнародному аеропорту «Харків» сьогодні, 19 квітня, через негоду скасовуються і затримуються кілька рейсів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на інформаційному табло аеропорту.
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Зокрема, через негоду відмінені сьогоднішні рейси до Києва (планований час відправлення 7:00) та Стамбул (планований час відправлення 9:45).
Крім цього, був затриманий рейс Харків - Мінськ (час відправлення за розкладом – 6:00, фактичний час відправлення – 10:30).
Як повідомляв УНІАН, на Харківщині через снігопад і шквальний вітер без світла залишилися 38 населених пунктів. Крім того, у кількох районах та містах області скасовані заняття у школах.