Продажі легкових авто в Європі з початку року перевищили 4 мільйони штук

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (ЄС, без урахування Мальти) у січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 8,4% - до 4,141 мільйона одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Італії збільшилися на 11,9%, в Іспанії - на 7,9%, Німеччини - на 6,7%, Великобританії - на 6,2% і у Франції - на 4,8%.

Згідно з повідомленням, у березні 2017 року порівняно з торішнім показником продажі авто в ЄС збільшилися на 11,2% - до 1,891 мільйона одиниць. Як наголошується в повідомленні, таке зростання продажів авто обумовлений тим, що в минулому році Пасха припала на березень, а в цьому - на квітень.

За підсумками березня зростання продажів автомобілів продемонстрували всі найбільші авторинки Євросоюзу. Зокрема, приріст авторинку Італії склав 18,2%, Іспанії - 12,6%, Німеччини – 11,4%, Франції - 7% і Великобританії – 8,4%. Лідерами за обсягом продажів, як і раніше залишаються Німеччина – 359 тисяч авто, Італія – 226 тисяч і Франція - 226 тисяч.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Продажі компанії в порівнянні з торішнім результатом зросли на 6,5% – до 403,3 тисячі автомобілів. Ринкова частка компанії в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року незначно скоротилася до 21,3% з 22,3%

Компанія Renault відвоювала собі друге місце з результатом 180,5 тисячі проданих авто, показавши при цьому зростання продажів на 14,4%, а частка компанії незначно скоротилася до 9,5%.

Автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в березні порівняно з торішнім показником збільшив обсяг продажів на 6,9% - до 178,8 тисячі одиниць, частка компанії на ринку знизився до 9,5%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 6,8% – до 14,6 мільйона штук.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.