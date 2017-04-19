Аеропорт "Харків" відновив роботу після негоди

Міжнародний аеропорт «Харків» працює за розкладом. Про це голова Харківської ОДА Юлія Світлична повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Ми вже відновили роботу аеропорту, яка проходить відповідно до розкладу», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному аеропорту «Харків» сьогодні, 19 квітня, через негоду скасували і затримали кілька рейсів. Про це повідомлялось на інформаційному табло аеропорту.

Зокрема, через негоду було скасовано рейси до Києва (планований час відправлення – 7.00) та Стамбул (час відправлення – 9.45).

Крім того, було затримано виліт літака за рейсом Харків-Мінськ (час відправлення за розкладом – 6.00, фактичний час відправлення – 10.30).