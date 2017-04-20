Україна та Іран домовилися про запуск тестового потягу між країнами з метою транспортування сільськогосподарської продукції.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, такої домовленості було досягнуто в ході зустрічі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з делегацією Ісламської Республіки Іран за участю Надзвичайного і Повноважного посла Ісламської Республіки Іран в Україні пана Мохаммада Бехешті-Монфареда.

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"Україна та Іран домовилися про запуск тестового потяга з метою транспортування сільськогосподарської продукції, в першу чергу, зернових з України в Іран. Маршрут пройде по території Грузії і Азербайджану", - цитує прес-служба Омеляна.

За його словами, запуск тестового потяга Україна-Іран може відбудуться влітку 2017 року.

"Це дуже перспективний напрям співпраці для обох країн. Україна повинна розробляти нові міжнародні транспортні коридори з тим, щоб стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії і Сходу", - вважає міністр інфраструктури.

Він закликав іранську сторону розглянути можливість транспортування іранської нафти до України, а також перспективи будівництва нафтопереробного заводу на території нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня цього року Україна та Іран узгодили меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співробітництво між торговельними портами країн.

У лютому міністерства аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий у ході зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом Ісламської Республіки Іран в Україні Мохаммадом Бехешті-Монфаредом домовилися активізувати співпрацю з ключовими напрямками в аграрній сфері та збільшити обсяги двосторонньої торгівлі між країнами.