Перший потяг по Бескидському тунелю запустять вже цього року - Омелян

Будівництво нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах планується завершити наприкінці поточного року і запустити по ньому перший тестовий поїзд, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході другого українського інфраструктурного форуму.

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"Якщо все буде добре, то перший потяг по тунелю відправиться наприкінці 2017 року. Я не можу точно стверджувати, що це буде повноцінний рух, але наприкінці року перший поїзд має відправитися", - сказав він

Як повідомляв УНІАН, будівництво нового тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну та Євросоюз, було розпочато 29 жовтня 2013 року. Новий тунель будується на межі Львівської та Закарпатської областей за 30 м від діючого тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, який знаходиться в аварійному стані.

Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія. Новий двошляховий тунель буде мати довжину 1765 м, ширину 10,5 м, заввишки 8,5 м і пролягати на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

В кінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю. Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 мільярда гривень, з яких 1,5 мільярда гривень передбачені на монтажні роботи.

Раніше в "Укрзалізниці" прогнозували, що будівництво тунелю буде завершено в четвертому кварталі 2017 року, а потяги почнуть курсувати новим тунелем у 2018 році.