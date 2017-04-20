"Укравтодор" хоче побудувати швидкісну дорогу між Одесою та Гданськом

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує реконструювати існуючу автомобільну дорогу між Одесою і польським Гданськом, створивши швидкісну магістраль.

Про це на Українському інфраструктурному форумі в Києві повідомив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак.

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"Go Highway - новий стратегічний коридор, в рамках транс'європейської системи між Балтійським і Чорним морями, між Гданськом і Одесою. Я вважаю, що це значний потенціал для розвитку української економіки", - сказав він.

Новак зазначив, що з метою створення швидкісної магістралі не будуватимуть нову дорогу, а відремонтують існуючу - відповідне фінансування закладається в бюджет "Укравтодору" на наступний рік.

Він також повідомив, що в реалізації цього проекту будуть брати участь європейські інвестори.