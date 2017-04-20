Китайська компанія виграла мільярдний тендер на днопоглиблення в порту "Южний"

Китайська компанія China Harbour Engineering company Ltd. стала переможцем відкритого конкурсу на реалізацію першої черги проекту реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту "Южний" (Одеська обл.).

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Про це повідомляється на сайті системи держзакупівель Prozorro за результатами аукціону.

Китайська компанія запропонувала послугу за 1,065 млрд грн за очікуваної ціни 1,197 млрд грн.

У тендері також брали участь компанії Private Limited Liability Company «Boskalis International BV» (Нідерланди), Jan De Nul NV (Бельгія), дочірнє підприємство «Ван Оорд Україна» компанії «Ван Оорд Дреджинг Енд Марін Контракторс Б. В.» (Нідерланди), Novadeal LTD (DEME Group) (Бельгія). Найближча до переможця компанія, бельгійська Jan De Nul NV запропонувала ціну 1,113 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, проект в порту "Южний" передбачає днопоглиблення до 16 метрів водних підходів до причалів №№ 23-25 та їх операційної акваторії. Він реалізується згідно з меморандумом, підписаним ДП «Адміністрація морських портів України» з компаніями «МВ Карго» і Cargill в серпні 2015 року. Фінансовими партнерами «МВ Карго» у проекті є Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.

За інформацією Міністерства інфраструктури України, один із найбільших світових портових операторів, що оперує більш 80 морськими терміналами, – держкомпанія DP World (ОАЕ) може почати роботу в порту «Южний» до кінця поточного року.