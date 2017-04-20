Гендиректор "Борисполя" пропонує Ryanair літати в Гостомель

Найбільший в Україні державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не у себе на території.

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Таку думку висловив генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін у ході II Українського інфраструктурного форуму.

Він повідомив, що нещодавно було опубліковано для обговорення нову транспортну стратегію України, згідно з якою пріоритетом для аеропорту "Бориспіль" є не розвиток хабової моделі організації авіаперевезень, а залучення бюджетних авіаперевізників, так званих лоукост-компаній.

Однак, за його словами, одночасне залучення бюджетних перевізників і розвиток хабу в аеропорту веде до "внутрішнього конфлікту в діяльності аеропорту".

«Це дуже істотний виклик, який стоїть перед нами... Тому нам потрібно буде знайти вирішення цих проблем. Напевно, аеропорту «Бориспіль» було б легше обслуговувати лоукост-перевізників в аеропорту Гостомеля і розвивати хаб у "Борисполі", ніж намагатися поєднати хабову стратегію та стратегію залучення лоукост-перевізників в одному аеропорту. Втім, ми докладаємо всіх зусиль, щоб спробувати вирішити ці завдання», - наголосив гендиректор аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема, зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядає також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше голова аеропорту "Бориспіль" Рябікін заявив, що «Бориспіль» поки що не підписував договір про співпрацю з Ryanair.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – державне підприємство, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

«Антонов» - міжнародний аеропорт, розташований за 25 км на північний захід від Києва, за 2 км від смт Гостомель. Аеродром використовується як цивільний (авіакомпанія «Авіалінії Антонова»), так і як база льотних випробувань літаків, що випускаються і ремонтуються АНТК ім. Антонова. До початку 2000-х років називався Гостомель.