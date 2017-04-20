"Укрзалізниця" планує за 5 років оновити поїзди на 86 мільярдів гривень

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" має намір інвестувати 86 млрд грн на оновлення рухомого складу впродовж 5 років, що на 20% менше, ніж було передбачено раніше.

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Як повідомив член правління "Укрзалізниці" Іренеуш Василевський, такі показники закладені в стратегії оновлення рухомого складу компанії до 2021 року, яка була затверджена правлінням ще в листопаді минулого року.

"Цією програмою передбачено, що за 5 років "Укрзалізниця" інвестує в рухомий склад 86 млрд гривень", - повідомив Василевський під час Другого українського інфраструктурного форуму в Києві.

Він зазначив, що у зв'язку з тим, що ініційоване "Укрзалізницею" підвищення вантажних тарифів на 25% з лютого цього року так і не відбулося, виникла необхідність відкоригувати деякі показники цієї програми.

За словами Василевського, компанія планує впродовж 5 років закупити 262 нових локомотиви, 440 пасажирських вагонів, 35 тис. вантажних вагонів і 46 одиниць моторвагонного рухомого складу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2016 року голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун зазначав, що компанія планує до 2021 року придбати і модернізувати близько 100 тис. одиниць рухомого складу за 108 млрд грн.