"Украерорух": з початком АТО транзитний потенціал України прямує до нуля

Доходи від транзитних авіаційних потоків в Україні з початку бойових дій на Донбасі й окупації Криму знизилися з 83% до 20%, повідомив під час ІІ Українського інфраструктурного форуму директор державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") Дмитро Бабейчук.

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«З початком АТО транзитний потенціал прямує до нуля. Якщо раніше транзитні потоки становили 83% наших доходів, то зараз вони не більш як 20%», - сказав він.

При цьому Бабейчук зазначив, що позитивною тенденцією є розвиток національних авіаперевізників.

«На сьогодні авіакомпанія "МАУ" становить 40% наших доходів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, "Украерорух" за підсумками 2016 року скоротив кількість обслуговування польотів на 8,8% - до 214 тис.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України.

До складу "Украероруху" входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія "Украерорух", Навчально-сертифікаційний центр "Украероруху" та сім регіональних структурних підрозділів.