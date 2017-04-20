"Укрзалізниця" очікує 7 мільярдів від підвищення вантажних тарифів

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» сподівається досягти компромісу з представниками бізнесу та регуляторними органами в питанні підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, і в разі їх підвищення на 22-25% з червня поточного року очікує одержати додатково 7 млрд грн.

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Про це повідомив журналістам член правління "Укрзалізниці" Іренеуш Василевський у ході II Українського інфраструктурного форуму в Києві.

«Нам треба, щоб затвердили фінплан. Ми отримали завдання знову відкоригувати наш фінплан, і наступного тижня на засіданні правління буде розглянуто новий фінплан, де закладено підвищення тарифів з 1 червня. Звичайно, ми хочемо, щоб це підвищення було в межах 22-25%... Ми очікуємо (отримати – УНІАН) близько 7 млрд грн, якщо з 1 червня (відбудеться підвищення вантажних тарифів – УНІАН), і за рахунок цього ще будемо коригувати наші інвестиційні плани», - повідомив Василевський.

Він також наголосив, що «Укрзалізниця» має намір спрямувати всі кошти від підвищення тарифів на оновлення рухомого складу, про що неодноразово інформувала учасників залізничного ринку.

«Мені здається, що не всі (представники бізнесу – УНІАН) проти підвищення. Всі гроші від підвищення тарифів підуть на оновлення рухомого складу, ми вже кілька місяців це говоримо, але, на жаль, немає схвалення, але ми розраховуємо на це», - додав він.

Василевський повідомив, що тільки в поточному році витрати «Укрзалізниці» на оновлення та модернізацію рухомого складу становитимуть понад 12,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня перший заступник міністра інфраструктури, голова наглядової ради «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив про те, що перегляд діючих тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом в бік збільшення може відбутися не раніше червня-липня поточного року після того, як буде досягнуто компромісу в цьому питанні з бізнесом та зацікавленими відомствами.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не раз наголошував, що про підвищення вантажних залізничних тарифів доцільно говорити лише тоді, коли «Укрзалізниця» стане прозорою і відкритою структурою і спрямовуватиме кошти від підвищення тарифів на модернізацію та оновлення рухомого складу.

«Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2017 року на 25%. Водночас учасники ринку виступають проти підвищення тарифів і пропонують уряду створити незалежний орган, який займався б політикою тарифоутворення на транспорті.

Для пошуку компромісу щодо формування залізничних тарифів Державна регуляторна служба на початку лютого ініціювала створення спеціальної робочої групи з участю представників бізнесу.