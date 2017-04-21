Міністр інфраструктури про ідею відправити Ryanair в Гостомель: "Це буде великою помилкою"

13:29, 21 квітня 2017
Транспорт/Звя'зок
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За словами Омеляна, найбільший лоукостер Європи повинен літати в аеропорт «Бориспіль».

Ілюстрація REUTERS

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що на даному етапі альтернативи аеропорту «Бориспіль» для польотів лоукостера Ryanair немає.

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Про це голова Мінінфраструктури сказав в інтерв'ю LIGA.net відповідаючи на питання, чи розглядаються альтернативні аеропорти для польотів найбільшої бюджетної авіакомпанії Європи.

"Я вважаю, що якщо ми це допустимо, це буде великою помилкою. В перспективі, якщо «Бориспіль» стане реальним, а не потенційним хабовим аеропортом, Ryanair дійсно може піти в той же Житомир, Гостомель чи ще кудись. Але на нинішньому етапі це неправильно. У нас літає всього 4% населення. Пасажиропотік «Борисполя» - 8-8,5 млн осіб на рік. Це дуже мало", - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін озвучив думку, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (міжнародний аеропорт "Антонов", - ред.), а не "Бориспіль".

15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема, зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядає також і міжнародний аеропорт "Київ"（Жуляни).

Пізніше голова аеропорту "Бориспіль" Рябікін заявив, що «Бориспіль» поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – державне підприємство, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

«Антонов» - міжнародний аеропорт, розташований в 25 км на північний захід від Києва, 2 км від смт. Гостомель. Аеродром використовується як цивільний (авіакомпанія «Авіалінії Антонова»), і як база льотних випробувань літаків, що випускає та ремонтує  АНТК ім. Антонова. До початку 2000-х років мав назву Гостомель.

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Теги: #Бориспіль#Ryanair#Гостомель