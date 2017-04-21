Омелян і Балчун знайшли новий привід для суперечки: реально чи неможливо запустити потяг до Ірану

Рішення щодо розробки маршруту та запуску тестового потягу з України до Ірану є двостороннім і схваленим за пропозицією іранської сторони. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

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Планується, що відправною точкою тестового потягу буде морський торговий порт "Чорноморськ" (Україна), кінцевою - порт Anzali (північ Ірану, узбережжя Каспійського моря). Маршрут потягу проляже територію Грузії та Азербайджану (через м. Баку).

Також у Мінінфраструктури відповіли голові правління «Укрзалізниці» Войцеху Балчуну, який заявив, що анонсування поїзда в Іран свідчить перш за все про некомпетентність міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

«Потяг, який вже назвали "неможливим", є абсолютно реальним, а його маршрут - цілісним та зручним. Те, що для одних неможливо, для інших - цілком досяжно, а для країни - перспективно та економічно доцільно», - йдеться у повідомленні.

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«Міністерство інфраструктури звертає увагу на те, що обмеженість у володінні інформацією окремих представників керівництва УЗ не може бути підставою для того, щоб ставити під сумнів результати двосторонніх українсько-іранських домовленостей на високому рівні», – додали у прес-службі.

Раніше голова «Укрзалізниці» Вайцех Балчун заявив, що анонсування очільником Мінінфраструктури поїзда в «нікуди» свідчить насамперед про некомпетентність посадовця. «Заявами про відставку керівництва ПАТ «Укрзалізниця» міністр інфраструктури прикриває власну некомпетентність і непрофесійність. Черговий приклад – анонс тестового потяга в «нікуди», - зазначив Балчун.

За словами транспортного експерта Олександра Кави, тестовий поїзд до Ірану, анонсований Мінінфраструктури, зможе доїхати тільки до азербайджансько-іранського кордону – далі немає залізниці, повідомляє прес-служба відомства.

«Цей потяг може дійти тільки до азербайджансько-іранського кордону в місті Астара. Залізничні перевезення можливі з Батумі тільки в Астару. До найближчої іранської залізничної станції Рашт – 160 кілометрів. І цей шлях ще треба збудувати. На це може піти 3-4 роки. Якщо туди прибуде українська сільськогосподарська продукція, її доведеться вантажити на автомобілі й так везти територією Ірану», – повідомив Кава.

Як повідомляв УНІАН, Україна й Іран домовилися про запуск тестового поїзда між країнами з метою транспортування сільськогосподарської продукції. За словами міністра інфраструктури Омеляна, запуск тестового поїзда може відбутися влітку 2017 року.