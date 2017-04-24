У Києві через ремонт буде обмежено рух транспорту на Південному мосту
10:33, 24 квітня 2017Транспорт/Звя'зок
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Водіїв закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.
Ілюстрація REUTERS
Сьогодні з 12.00 до 16.00 У Києві у зв’язку з ремонтом рух транспорту на Південному мостовому переході в напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде обмежено у двох смугах.
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Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
Водіїв закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.
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