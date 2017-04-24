Поїзд з Ковеля в польський Холм можуть запустити вже в травні

У кінці травня або на початку червня за маршрутом Ковель-Ягодин-Холм повинен бути запущений двовагонний потяг, розрахований на 182 пасажирів, ще 10 місць буде віддано обслуговуючому персоналу. Орієнтовний час у дорозі становитиме 2 години, а ціна квитків – 130-150 грн.

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Про це повідомив в. о. начальника регіональної філії УЗ "Львівська залізниця" Іван Груник, передає ЦТС.

Рейковий автобус курсуватиме щоденно, орієнтовний час відправлення з Ковеля - 11:50. Зупинки на проміжних зупинках не передбачені. Прикордонний контроль, як і у випадку з поїздом Київ-Перемишль, буде здійснюватися під час руху поїзда.

Повідомляється, що для уникнення випадків контрабанди, здійснюватиметься відеоспостереження за пасажирами. Виявлених контрабандистів погрожують висаджувати на пункті пропуску "Ягодин". Наголошується, що для працівників митної та прикордонної служб на станції "Ковель" вже навіть обладнали три окремих кімнати.

В ОДА інформують, що в травні має відбутися нарада з представниками польської сторони, на якій будуть узгоджені всі питання, після чого залізничне сполучення між Ковелем і Холмом буде запущено. Також актуальним залишається завдання продовження даного залізничного маршруту до Любліна.

Нагадаємо, це питання обговорювалося ще в лютому поточного року. Передбачалося, що реалізація проекту стане можлива вже влітку 2017 року. Голова правління ПАТ УЗ Войцех Балчун писав, що використовуватимуть на маршруті рейковий автобус Pesa.

«Розраховуємо, що наші пасажири залишаться в подвійному виграші: в Холмі є зручна пересадка в такі міста, як Варшава, Люблін, Замостя, Жешув. Дістатися можна буде у всі куточки Польщі", - заявив Балчун. Він також додав, що УЗ опрацьовує плани запуску потяга за маршрутом Львів-Краків. "Є всі шанси побачити його в графіку вже цього літа", - прогнозував голова УЗ.