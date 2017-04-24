УЗ вітає дозвіл АМКУ на покупку вагонокомплектів, вироблених в Китаї на гроші російських бізнесменів

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» вітає дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на закупівлю вагонного лиття, виробленого в Китаї в 2012-2013 роках за кошти російських бізнесменів.

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Про це УНІАН повідомив член правління «Укрзалізниці» Іренеуш Василевський в кулуарах II Українського інфраструктурного форуму.

«Так, це правда, Антимонопольний комітет розглядав скарги українських виробників лиття і відхилив їх. Тендер розблоковано», - зазначив Василевський.

Член правління «Укрзалізниці» додав, що рішення Антимонопольного комітету не суперечить українському законодавству і є досить вигідним для залізниці.

Разом з тим, Василевський не уточнив, хто понесе кримінальну відповідальність у разі виникнення техногенних аварій через вагонокомлекти, вироблені в Китаї в 2012-2013 роках.

За словами Василевського, «Укрзалізниця» не збирається скасовувати тендер, тому в даний час тендерна комісія розглядає пропозиції, що надійшли від учасників.

Згідно з даними Prozorro, заявки на участь у торгах подали дві компанії – київська компанія «Центр промислового субконтрактингу», яка пропонує лиття виробництва китайської «Ружоуська компанія «Тіанруй» і компанія «Інтерресурси», яка також не має власної виробничої бази.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого «Укрзалізниця» оголосила два тендери на закупівлю 960 вагонокомплектів за встановленою максимально допустимою ціною в 96 тис. грн за один комплект. Крім того, філія «Укрзалізниці» «Центр забезпечення виробництва» в лютому оголосив ще два тендери на закупівлю понад 2 тисяч вагонокомплектів на тих же цінових умовах.

Вітчизняні виробники – «Кременчуцький сталеливарний завод» і «Азовмаш», можливості виробництва яких повністю покривають потреби державного монополіста, – відмовилися брати участь у тендерах через встановлену на економічно необґрунтованому рівні максимально допустиму ціну.

У середині квітня Антимонопольний комітет за позовом двох маловідомих компаній дозволив «Укрзалізниці» закуповувати вагонокомплекти, вироблені в Китаї в 2012-2013 роках на гроші російських збройових баронів.

АМКУ прийняв рішення всупереч вимогам прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який неодноразово закликав керівництво «Укрзалізниці» запустити масштабну програму вагонобудування, зробивши ставку на вітчизняних виробників вагонів.

Закон «Про залізничний транспорт» вимагає, щоб вся продукція, яка поставляється на залізницю, була сертифікованою і відповідала нормам безпеки. Крім того, Україна ввела новий ГОСТ на лиття (32400), і все лиття, вироблене з грудня 2016 року в Україні для потреб «Укрзалізниці» має строго відповідати цьому ГОСТу.

В кінці березня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко і голова МВС Арсен Аваков звинуватили керівництво Антимонопольного комітету в сприянні монопольному становищу дистрибуційної компанії «Тедіс Україна», засновниками якої, на думку слідства, є збройові барони з Росії.