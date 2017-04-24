Імпорт легкових авто до України зріс у 1,5 раза

Імпорт легкових автомобілів до України в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року зріс у 1,5 раза - до 8,5 тис. одиниць, повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

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Згідно з повідомленням, загальна сума імпортованих у країну автомобілів за вказаний період становила 113,8 млн дол.

«У порівнянні з торішнім лютим кількісно імпорт легкових авто зріс у півтора рази. При цьому середня митна вартість імпортованого автомобіля знизилася на 2,4 тис. дол. і становила 13,4 тис. дол.», - наголошується в повідомленні.

За даними асоціації, імпорт комерційних автомобілів збільшився на 26% до 3270 шт., а їх вартість була оцінена митницею в 55,8 млн дол.

«Тут, на відміну від ситуації з легковими автомобілями, середня митна вартість одного автомобіля збільшилася з 12 тис. дол. до 17 тис. дол.», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів в Україну в січні 2017 року збільшився порівняно з аналогічним показником січня 2016 року на 85% - до 6701 авто.