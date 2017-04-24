В Одесі будують перші капітальні велодоріжки (фото)

В Одесі на ділянці Ольгіївської вулиці від вул. Софіївської до вул. Пастера будують перші капітальні велодоріжки. Про це з посиланням на прес-службу міськради повідомляє "Думська".

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Велосипедні доріжки довжиною 300 метрів кожна з'являться з обох боків вулиці.

«Роботи ведуться відповідно до затвердженої перспективної (орієнтовної) схеми організації мережі велосипедних маршрутів на території міста Одеси. Дана ділянка відноситься до маршруту № 1 «Кільцевого», який проходить через центральну частину міста: вул. Маразлієвська — вул. Троїцька — вул. Новосельського — вул. Дворянська — вул. Пастера — вул. Ольгіївська — бул. Жванецького — бул. Приморський — вул. Пушкінську — вул. Грецька — вул. Канатна — вул. Нахімова — вул. Маразлієвська», — повідомляє видання.

Також проведуть капремонт вулиці. На цій ділянці облаштують тротуар і заїзди з плитки, замінять бордюри і поребрики. Для маломобільних груп населення передбачено прибудову тактильної тротуарної плитки і пандусів.

Крім того, планують облаштування зупинкового комплексу з установкою антипаркувальних стовпчиків, озеленення та проведення робіт з організації дорожнього руху.

Видання зазначає, що перший етап "велосипедизації" Ольгіївської обійдеться в 10 мільйонів гривень. Закінчать ремонт до кінця травня. Після цього капітальний ремонт з облаштуванням велосипедних доріжок почнуть на ділянці від Пастера до Княжої.