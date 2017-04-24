Найбільша катарська авіакомпанія запустить рейси до Києва у 2018 році

Катарська авіакомпанія Qatar Airways оголосила про запуск рейсів до Києва в 2018 році, повідомила прес-служба компанії.

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"Qatar Airways відкриє 12 нових напрямків у 2018 році: Сан-Франциско (США), Кардіфф (Уельс), Утапао (Таїланд), Чіттагонг (Бангладеш), Міконос (Греція), Малага (Іспанія), Аккра (Гана), Лісабон (Португалія), Абіджан (Кот-Д'івуар), Прага (Чехія), Київ (Україна) і Момбаса (Кенія)", - сказано в повідомленні.

Точна дата першого польоту в Україну ще не визначена, але аеропорт Бориспіль вже з'явився у системі бронювання перевізника.

Довідка УНІАН. Qatar Airways — національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни-місті Доха. Станом на січень 2017 року Qatar Airways обслуговує понад 150 напрямків по всій Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії зі свого центру в міжнародному аеропорту Хамад, що робить його одним з небагатьох авіаперевізників, який літає на всі п'ять населених континентів планети.