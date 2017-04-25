У Києві на мосту Метро обмежать рух транспорту

Протягом трьох днів, 26-28 квітня, вночі та ввечері на мосту Метро буде обмежено рух транспорту.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту у напрямку з Набережного шосе на Броварський проспект:

у першій смузі руху - з 21.00 26 квітня до 07.00 27 квітня;

у другій смузі - з 21.00 27 квітня до 07.00 28 квітня.

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Водіїв закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.