У Києві на мосту Метро обмежать рух транспорту
10:44, 25 квітня 2017Транспорт/Звя'зок
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Обмеження діятиме протягом трьох днів - з 26 по 28 квітня.
Иллюстрация REUTERS
Протягом трьох днів, 26-28 квітня, вночі та ввечері на мосту Метро буде обмежено рух транспорту.
Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту у напрямку з Набережного шосе на Броварський проспект:
у першій смузі руху - з 21.00 26 квітня до 07.00 27 квітня;
у другій смузі - з 21.00 27 квітня до 07.00 28 квітня.
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Водіїв закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.
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