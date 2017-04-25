Імпорт легкових авто в Україну зріс на 64%

Імпорт легкових автомобілів в Україну в січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 64% - до 15,195 тисячі одиниць. Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Читайте такожВ Україні зріс продаж нових легкових автомобілів

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за два місяців в країну легкових автомобілів склав 205,4 мільйона доларів, а середня ціна одного імпортованого автомобіля знизилася майже на 3 тисячі доларів і становить 13,5 тисячі доларів.

Найбільшим постачальником іномарок в Україну за звітний період став Євросоюз, з країн якого було імпортовано 11 296 автомобілів на суму, еквівалентну 141,9 мільйона доларів.

"Найбільші закупівлі в ЄС здійснювалися в Німеччині, з якої було ввезено 4295 автомобілів, у Франції, де закуплено 1454 машини, і Словаччині - 1093 авто", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що на другому місці щодо імпорту автомобілів в Україну виявилися США.

"Імпорт з США склав 891 автомобіль, а їх загальна вартість – 19,5 мільйона доларів. Японія заробила на українцях майже 15 мільйонів доларів, відвантаживши 731 авто. З Туреччини і Південної Кореї в Україну прибуло з 564 легкових автомобіля. Але якщо турецький імпорт обійшовся Україні в 7,4 мільйона доларів, то південнокорейські поставки митниця оцінила в 9,5 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що з країн СНД на український ринок прибуло 379 легкових автомобілів, на закупівлю яких було витрачено 3,3 мільйона доларів.

"Іномарки в СНД купувалися тлише в двох країнах - Росії та Узбекистані. З першої в Україну ввезли 288 автомобілів, а з другої - 88 штук", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів в Україну в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року виріс в 1,5 рази - до 8,5 тисячі одиниць.