Бельгійська компанія стала другим переможцем тендеру з днопоглиблення порту Южний

Дочірня компанія Novadeal LTD бельгійської DEME Group стала переможцем аукціону з реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів найбільшого за обсягами перевалки вантажів серед портів України – морського торговельного порту "Южний" (Одеська область).

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Відповідно до оголошення в системі електронних державних закупівель Prozorro, "дочка" бельгійської DEME Group запропонувала виконати цей обсяг робіт за 586 мільйонів гривень за очікуваної стартової ціни від замовника 839,61 мільйона гривень.

Загалом, на участь у тендері подали заявки п'ять компаній - нідерландська Boskalis International B. V., китайська China Harbour Engineering company Ltd, бельгійська Jan De Nul n.v., бельгійська Novadeal LTD, дочірнє підприємство "ВО Україна", всі з них були допущені до проведення аукціону.

Згідно з результатами аукціону, "дочка" бельгійської DEME Group спочатку запропонувала виконати роботи за 818,05 мільйона гривень, тоді як найближчий конкурент – китайська компанія China Harbour Engineering Company LTD запропонувала за свої послуги 747,25 мільйона гривень, а інші учасники торгів встановили ціну на рівні або вище 838 мільйонів гривень. При цьому, в ході торгів, Novadeal LTD знизила ціну до 586 мільйонів гривень, ставши переможцем конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, раніше китайська компанія China Harbour Engineering company Ltd. стала переможцем відкритого конкурсу на реалізацію першої черги (перший пусковий комплекс) проекту реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту "Южний". Китайська компанія запропонувала послугу за 1,065 мільярда гривень при очікуваній ціні 1,197 мільярда гривень.

Проект в порту "Южний" передбачає днопоглиблення до 16 метрів водних підходів до причалів №№ 23-25 та їх операційної акваторії. Він реалізується згідно з меморандумом, підписаним ДП "Адміністрація морських портів України" з компаніями "МВ Карго" і Cargill в серпні 2015 року. Фінансовими партнерами "МВ Карго" у проекті є Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.