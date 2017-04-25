"Укрзалізниця" обрала начальників шести регіональних філій

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" 24 квітня завершила відкритий відбір кандидатів на посади директорів своїх шести регіональних філій, за підсумками якого обрала переможців конкурсу з 64 кандидатів, які подали заявки на участь.

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Зокрема, як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", 24 квітня правління компанії проголосувало: за призначення Сергія Бугаєва директором Донецької залізниці, який до цього обіймав посаду в.о. заступника начальника структурного підрозділу служби матеріально-технічного забезпечення даної філії; за призначення Миколи Кужавського на пост директора Придніпровської магістралі, який до цього обіймав посаду заступника начальника з реформування цієї філії; за призначення Григорія Бевза на пост начальника Південно-Західної залізниці, який до цього обіймав посаду директора дослідно-механічного заводу "Карпати".

Крім того, "Укрзалізниця" за підсумками відбору затвердила на посадах начальників Львівської та Одеської залізниць Івана Груника та В'ячеслава Єрьоміна відповідно, які до цього обіймали посади в.о. начальників даних філій. Начальником Південної залізниці став Микола Уманець, який до цього обіймав цю посаду.

У прес-службі уточнили, що перший етап відкритого відбору кандидатів на посади директорів регіональних філій "Укрзалізниці" проходив з 19 січня по 23 лютого 2017 року включно. За підсумками роботи експертної групи компанії з 64 кандидатів, які подали заявки на участь, до другого етапу відбору пройшли 23 претендента. У свою чергу, за результатами відбору другого етапу правлінню "Укрзалізниці" було рекомендовано розглянути на засіданні заявки 9 кандидатів.

У повідомленні наголошується, що всі учасники пройшли перевірку компетентного органу на корупційну складову.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомив, що компанія зазнає труднощів зі звільненням ряду співробітників у зв'язку з їх масовими виходами на лікарняний, і заявив про необхідність проведення відкритого конкурсу на дані посади.

Сам Балчун був призначений на посаду керівника "Укрзалізниці" за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня минулого року.