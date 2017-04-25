Правління УЗ готує інформацію наглядовій раді про дотримання законодавства при закупівлі дешевих китайських вагонокомплектів

Правління акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» за запитом наглядової ради компанії готує інформацію про те, чи будуть порушені норми українського законодавства при здійсненні закупівлі вагонного лиття, виробленого в Китаї в 2012-2013 роках за кошти російських бізнесменів, у тому числі «збройових баронів».

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Про це УНІАН повідомив перший заступник міністра інфраструктури, голова наглядової ради «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Дійсно, є питання щодо цього процесу затвердження стандартів і того, наскільки це відповідає вимогам Антимонопольного комітету і пропозицій «Укрзалізниці», - повідомив Кравцов.

При цьому він уточнив, що головне питання, яке цікавить наглядову раду: чи не виявиться, що досягнутий економічний ефект внаслідок закупівлі дешевшого китайського лиття буде перекреслений питанням безпеки перевезень.

«Ці питання я вже задавав правлінню, і вони повинні підготувати інформацію щодо кореляції співвідношення економічного ефекту від закупівлі більш старого лиття та його впливу на терміни експлуатації вагонів та безпеку перевезень», - підкреслив Кравцов, додавши, що в даний час правління компанії вже готує дану інформацію, яку наглядова рада планує заслухати цього тижня.

Відповідаючи на питання про те, хто понесе кримінальну відповідальність у разі виникнення техногенних аварій під час експлуатації в Україні китайських вагонокомлектів, які не відповідають стандартам, Кравцов заявив, що «Укрзалізниця» просто так не може прийняти рішення про їх закупівлю, оскільки це вимагає глибшого аналізу та наукового обґрунтування з боку профільних інститутів.

«У випадку, якщо буде прийнято рішення, що може використовуватися старіше лиття 2013 року, то для того, щоб це рішення набуло чинності, повинні бути всі відповідні наукові висновки профільних інститутів», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого «Укрзалізниця» оголосила два тендери на закупівлю 960 вагонокомплектів за встановленої максимально допустимої ціни в 96 тис. грн за один комплект. Крім того, філія «Укрзалізниці» «Центр забезпечення виробництва» в лютому оголосив ще два тендери на закупівлю понад 2 тисяч вагонокомплектів на тих же цінових умовах.

Вітчизняні виробники – «Кременчуцький сталеливарний завод» і «Азовмаш», можливості виробництва яких повністю покривають потреби державного монополіста, – відмовилися брати участь у тендерах через встановлену на економічно необґрунтованому рівні максимально допустиму ціну.

Згідно з даними Prozorro, заявки на участь у торгах подали дві компанії – київська компанія «Центр промислового субконтрактингу», яка пропонує лиття виробництва китайської «Ружоуської компанії «Тианруй», і компанія «Інтерресурси», яка також не має власної виробничої бази.

У середині квітня Антимонопольний комітет за позовом двох маловідомих компаній дозволив «Укрзалізниці» закуповувати вагонокомплекти, вироблені в Китаї в 2012-2013 роках на гроші російських збройових баронів. При цьому «Укрзалізниця» привітала даний дозвіл, зазначивши, що це рішення не суперечить українському законодавству і є досить вигідним для залізниці.

Проте, АМКУ прийняв рішення всупереч вимогам прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який неодноразово закликав керівництво «Укрзалізниці» запустити масштабну програму вагонобудування, зробивши ставку на вітчизняних виробників вагонів.

Закон «Про залізничний транспорт» вимагає, щоб вся продукція, яка поставляється на залізницю, була сертифікованою і відповідала нормам безпеки. Крім того, Україна ввела новий ГОСТ на лиття (32400), і все лиття, вироблене з грудня 2016 року в Україні для потреб «Укрзалізниці» має строго відповідати цьому ГОСТу.

В кінці березня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко і голова МВС Арсен Аваков звинуватили керівництво Антимонопольного комітету в сприянні монопольному становищу дистрибуційної компанії «Тедис Україна», засновниками якої, на думку слідства, є збройові барони з Росії.