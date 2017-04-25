В Євросоюзі завершили підготовку до скасування плати за роумінг з 15 червня

Плата за роумінг на території Євросоюзу буде скасована з 15 червня 2017 року. З цього моменту за мобільні телефонні розмови, пересилання СМС-повідомлень і доступ до інтернету всередині країн ЄС не буде стягуватися додатковий тариф. Ціна за європейський роумінг не буде перевищувати вартості послуг домашнього оператора мобільного зв'язку. Відповідну постанову прийняли представники 28 країн Європейського союзу у вівторок, 25 квітня, у Брюсселі, як повідомляє DW.

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Дія закону поширюватиметься на жителів ЄС, які їздять в інші країни Євросоюзу у ділові або приватні поїздки. При цьому скасування роумінгу не означає, що власники мобільних телефонів в ЄС зможуть укласти за кордоном договір з оператором мобільного зв'язку за нижчим тарифом, а потім користуватися безкоштовним необмеженим роумінгом у себе в країні.

Будь-вже існуючий або новий контракт з оператором мобільного зв'язку, що включає послуги роумінгу, перетвориться в договір з "роумінгом за внутрішніми цінами", пояснили в Єврокомісії. Після вступу закону в силу з 15 червня його дія пошириться також на Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію.