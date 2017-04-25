"Укрзалізниця" в 2016 році отримала понад 7 мільярдів збитку – аудована звітність

Велика міжнародна консалтингова компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y) завершила проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" за 2016 рік, згідно з яким компанія отримала 7,3 млрд грн збитку за міжнародними стандартами фінансової звітності.

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Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці в мережі Facebook, коментуючи результати аудиту.

«Збиток підприємства за міжнародними стандартами в 7,3 млрд грн зумовлений значним зростанням амортизаційних відрахувань - з 7 млрд грн в 2015 році до майже 18 млрд грн в 2016 році. Тому, це - паперовий збиток, і зумовлений він індексацією вартості основних засобів, а не показник реальних втрат компанії», - пояснив Балчун.

При цьому, за його словами, аудитори також зазначили, що у порівнянних умовах (стабільність гривні, відсутність зростання амортизаційних витрат) 2015 і 2016 рр. фінансовий результат минулого року був би кращим майже на 11 млрд грн.

Балчун додав, що правління «Укрзалізниці» схвалило проект консолідованої фінансової звітності компанії, яку планується представити на затвердження уряду.

Компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y) виграла тендер "Укрзалізниці" на проведення аудиту її консолідованої фінансової звітності за 2016 рік з ціною пропозиції 20,61 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 2015 рік «Укрзалізниця» завершила зі збитками 16 млрд грн, зумовленими переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості – чистий прибуток «Укрзалізниці» становив 303 млн грн.

20 квітня міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про намір голосувати за відставку голови «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна, контракт якого закінчується в травні 2017 року, а також повідомив про готовність представити на розгляд уряду трьох кандидатів на цей пост. При цьому міністр не назвав їх імена.

11 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд дасть оцінку діяльності поляка Войцеха Балчуна на посаді голови правління «Укрзалізниці» після проведення аудиту компанії.

З кінця 2016 року міністр інфраструктури Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. Зокрема, він заявив, що з приходом Балчуна на посаду голови правління «Укрзалізниці» в період з травня 2016 за січень 2017 року шкода економіці України від незадовільної роботи компанії становила до 50 млрд грн.

Екс-керівник Польських залізниць Балчун був призначений Кабміном 20 квітня 2016 року за підсумками конкурсного відбору.