"Укрзалізниця" має намір повторно оголосити тендер на закупівлю близько 2,5 тисячі напіввагонів

Філія акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» - Дарницький вагоноремонтний завод цього тижня планує повторно оголосити тендер на закупівлю 2465 вантажних напіввагонів з урахуванням рекомендацій експертної комісії Національного комітету з промислового розвитку.

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Зокрема, як повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», на виконання протоколу наради з питань оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" в 2017 році під головуванням віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, компанія врахувала висновки вищезазначеної комісії щодо середньої вартості без ПДВ виготовлення напіввагонів на візках, модернізованих за проектом С14.01 в ринкових цінах за станом на 24 березня цього року.

За даними «Укрзалізниці», середня вартість виготовлення напіввагона, зазначена в комерційних пропозиціях виробників, які вони надали в січні, становила 1,06 млн грн без ПДВ.

"У той же час, "Укрзалізниця" здійснила моніторинг цін на комплектуючі і, успішно провівши переговори з постачальниками щодо зниження вартості, домоглася від них згоди на здешевлення лиття. Зокрема, для одного вагонокомплекту замість 160 тис. грн без ПДВ вартість лиття зменшена до 132,2 тис. грн без ПДВ. Це дозволяє розраховувати на придбання 2465 піввагонів замість очікуваних 2400 одиниць", - відзначили в прес-службі.

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В «Укрзалізниці» нагадали, що виробники не подали заявок на участь у попередніх тендерах компанії, оголошених 18 січня на майданчику електронної системи публічних закупівель ProZorro.

За даними прес-служби, з початку поточного року три філії-заводи компанії побудували вже 172 напіввагона і два обкотишовози.

Як повідомляв УНІАН, у січні «Укрзалізниця» оголосила 8 тендерів на закупівлю 3 тис. вантажних вагонів з постачанням до 30 червня. При цьому вагонобудівники відзначали, що очікувана вартість закупівлі вагонів нижча за собівартість виробництва вагона, у зв'язку з чим вони не зможуть взяти участь у тендерах, якщо не буде проведено коригування бюджету закупівлі вантажних вагонів у бік збільшення. Пізніше всі ці тендери були скасовані самою "Укрзалізницею", оскільки жоден виробник не подав заявку на участь.

У цьому зв'язку вагонобудівники звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, в якому попросили провести незалежний аудит калькуляції цін на напіввагони на їхніх підприємствах і підприємствах «Укрзалізниці» для оголошення повторних тендерів.