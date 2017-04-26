Домовилися: лоукостер Ryanair літатиме з "Борисполя" з вересня

Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair досягла домовленості з керівництвом найбільшого в Україні державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" і міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького щодо своєї польотної програми на поточний рік з цих аеропортах.

Читайте такожМіністр інфраструктури про ідею відправити Ryanair в Гостомель: "Це буде великою помилкою"

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час засідання уряду.

"Я б хотів усіх поінформувати, що вчора пройшли успішні переговори авіакомпанії Ryanair з керівництвом аеропортів «Бориспіль» і «Львів». Позиція і президента, і прем'єр-міністра єдина - ми повинні дати дешеві авіаперевезення для українців», - сказав Омелян.

Раніше голова міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін озвучив думку, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (міжнародний аеропорт "Антонов", - ред.), а не "Бориспіль".

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема, зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядає також і міжнародний аеропорт "Київ"（Жуляни).

Пізніше голова аеропорту "Бориспіль" Рябікін заявив, що «Бориспіль» поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – державне підприємство, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».