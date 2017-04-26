Ворота в Європу: повноцінний рух поїздів Бескидським тунелем розпочнеться за рік

Будівництво нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах, який будується в 30 м від діючого технічно зношеного тунелю, планується завершити наприкінці цього року, а повноцінний рух поїздів цим тунелем розпочнеться у другому кварталі 2018 року.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час засідання уряду.

«Цього року ми плануємо відкрити Бескидський тунель. Це дійсно ворота в Європу. Ми плануємо завершити весь комплекс робіт у четвертому кварталі цього року і сподіваємося, що перший тестовий поїзд пройде по тунелю в цей ж час. Ввести об'єкт в експлуатацію ми плануємо у другому кварталі 2018 року», - повідомив Омелян.

Він зазначив, що після завершення будівництва нового тунелю його пропускна спроможність збільшиться вдвічі – до 100 пар поїздів на добу із нинішніх 47 пар.

Як повідомляв УНІАН, будівництво нового тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну і Євросоюз, було розпочато 29 жовтня 2013 року. Новий тунель будується на межі Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, який збудовано ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті та який перебуває в аварійному стані.

Бескидський тунель – другий за протяжністю залізничний тунель в Україні. Він розташований між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до п'ятого пан'європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія. Новий двоколійний тунель матиме протяжність 1765 м, буде завширшки 10,5 м, заввишки 8,5 м і пролягатиме на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю. Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 мільярда гривень, з яких 1,5 мільярда гривень передбачені на монтажні роботи.

Раніше в "Укрзалізниці" прогнозували, що будівництво тунелю буде завершено в четвертому кварталі 2017 року, а поїзди почнуть курсувати новим тунелем у 2018 році.