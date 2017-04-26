Порошенко підписав закон про зміни до правил дорожнього руху

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до статті 41 закону України «Про дорожній рух» (щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу)».

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня ВР ухвалила закон про єдине правило перетину перехресть, де організовано круговий рух, згідно з яким перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

За ухвалення відповідного закону №4246 проголосували 234 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою, складна соціально-економічна ситуація в Україні призвела до відсутності дорожньої розмітки та дорожніх знаків на автомобільних дорогах, а в кожному місті діє своє правило перетину перехресть з круговим рухом, що викликає аварійність на таких ділянках. Тому сьогодні у суспільстві затребувані зміни, якими запроваджувалися б єдині правила перетину транспортними засобами перехрестя, де організовано круговий рух.

Довідка УНІАН. Згідно з нинішніми нормами, перехрестя з круговим рухом не піддаються регулюванню і на них не передбачено встановлення світлофорів. Пріоритет руху в даному разі визначається дорожньою розміткою і відповідними знаками. Включення поворотів під час подолання цього дорожнього відрізка не є обов'язковою умовою, а необхідність їх використання доцільна лише в тому разі, якщо водій має намір здійснити перехід з одного ряду в інший.