Вагонобудівники не зможуть використовувати комплекти 2012-2013 року випуску для будівництва вантажних вагонів – експерт

Про це УНІАН заявив Ростислав Дьомін, екс-директор з технічної політики "Укрзалізниці", колишній глава науково-дослідного центру залізничного транспорту, а нині старший науковий співробітник Східно-українського університету імені Ст. Даля.

За його словами, побудовані вантажні вагони випускаються згідно вимог або Гостів, або технічних умов, за яких вони побудовані.

«Наскільки відомо, всі існуючі технічні умови на нові вагони вимагають установки візків з литими деталями, загальний строк служби яких не повинен бути менше 32 років, а також мають гарантію заводу-виробника не менше 8-ми років. І той і інший термін обчислюються від дати, відлитої на деталях в момент їх випуску на ливарному підприємстві», - заявив Дьомін.

«Отже, для того, щоб використовувати литі деталі візків, що не відповідають даній вимозі, вагонобудівник повинен внести зміни в технічну документацію, за якою випускає вагон», - додав він, зазначивши при цьому риторичне питання – а чи куплять вагон з такими «полегшеними» вимогами»?

За інформацією екс-директора «Укрзалізниці», раніше інспектори-приймальники від України працювали на багатьох ливарних заводах Китаю, і залишилися задоволені побаченим. Проте може так статися, що випуск лиття від 2012-2013 років, яке зараз пропонують залізницям постачальники, не супроводжувався інспекцією «Укрзалізниці» в ті роки.

«Якщо так, то це проблема. Справа в тому, що неможливо зробити інспекторське приймання вже готового лиття без безпосередньої участі інспектора-приймальника в процесі виробництва цього лиття», - зазначив Дьомін, підкресливши те, що саме інспектор-приймальник особисто контролює найважливіші деталі технологічного процесу для кожного виробу: правильність перевірки складу сталі, процедури термообробки, виправлення дефектів зварюванням тощо.

Дьомін також повідомив, що приймання заднім числом використовуваних у вагонобудуванні виробів також неможливе, оскільки купуючи старе лиття, слід підтвердити участь інспектора-приймальника в його виробництві. «Але чи це можливо через 4 - 5 років? Якщо ні, чи поставить інспектор свою іменну печатку на паспорт виробу наосліп? І чи встановить вагонобудівник таке лиття в новий вагон?», - поставив риторские питання експерт.

Крім «Укрзалізниці» в скрутному положенні у разі закупівлі лиття виробництва 2012-2013 років виявляться і вагонобудівні підприємства, адже їм необхідно внести зміни в технічні умови на модель вагона, при будівництві якого передбачають використовувати 5-ти річні деталі. «Якщо не внесли - використовувати литі деталі 2012 - 2013 років у будівництві конкретних моделей вагонів точно неможливо", – сказав Дьомін.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня перший заступник міністра інфраструктури, голова Наглядової Ради «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив, що Наглядова Рада в курсі виник скандал, пов'язаний з можливими закупівлями «Укрзалізницею» вагонокомплектів, вироблених в Китаї в 2012-2013 років (при цьому, ймовірно, на гроші російських бізнесменів.)

У зв'язку з цим Спостережна Рада «Укрзалізниця» запросила у правління інформацію про те, чи будуть ці закупівлі відповідати українському законодавству.

В кінці лютого «Укрзалізниця» оголосила два тендери на закупівлю 960 вагонокомплектів при встановленій максимально допустимою ціною в 96 тис. грн за один комплект. Крім того, філія «Укрзалізниці» «Центр забезпечення виробництва» в лютому оголосив ще два тендери на закупівлю понад 2 тисяч вагонокомплектів на тих же цінових умовах. Вітчизняні виробники – «Кременчуцький сталеливарний завод» і «Азовмаш», можливості виробництва яких повністю покривають потреби державного монополіста, – відмовилися брати участь у тендерах з-за встановленою на економічно необґрунтованому рівні максимально допустимої ціни.

Однак у тендері, згідно з даними Prozorro, виявили бажання брати участь дві компанії – київська компанія «Центр промислового субконтрактинга», яка пропонує лиття виробництва китайської «Ружоуської компанії «Тианруй», і компанія «Інтерресурси», яка також не має власної виробничої бази.

У середині квітня Антимонопольний комітет за позовом цих двох компаній дозволив «Укрзалізниці» закуповувати вагонокомплект, вироблені в Китаї в 2013 році на гроші російських збройних баронів.

АМКУ прийняв рішення всупереч требваниям Закону «Про залізничний транспорт», в якому сказано, що вся поставляється на залізницю продукція повинна відповідати нормам безпеки, і супроводжуватись відповідним сертифікатом. В даному випадку таким сертифікатом повинен бути сертифікат на відповідність міждержавного ГОСТ 32400, введений Україною з грудня 2016 року. Очевидно, що випущені в 2013 році вироби не зможуть бути сертифіковані на предмет відповідності цього ГОСТу.

Раніше прем'єр-міністра Володимир Гройсман неодноразово закликав керівництво «Укрзалізниці» запустити масштабну програму вагонобудування, зробивши ставку на вітчизняних виробників вагонів.

В кінці березня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко і голова МВС Арсен Аваков звинуватили керівництво Антимонопольного комітету у сприянні монопольному становищу дистрибуційної компанії «Тедис Україна», засновниками якої, на думку слідства, є збройні барони з Росії.