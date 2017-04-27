АМКУ примусив "Київстар" здешевити дзвінки на стаціонарні телефони

Найбільший український оператор стільникового зв'язку "Київстар" виконав рекомендації Антимонопольного комітету України, визнав компанію монополістом на ринку вихідних дзвінків на номери абонентів фіксованого зв'язку, і знизив тарифи в даному сегменті, повідомила прес-служба регулятора.

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"Станом на 26 квітня 2017 року "Київстар" вже повідомив АМКУ про виконання рекомендацій, а саме – про внесення змін в умови надання та підключення до тарифних планів "Комфорт", "Комфорт+" та "Ультракомфорт" для абонентів передплаченого зв'язку, що забезпечує виконання наданих рекомендацій", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, за даними АМКУ, згідно з оновленими умовами тарифних планів для абонентів "Київстару" при дзвінках на номери фіксованого зв'язку вартість перших 30 хвилин розмови складе 16 копійок, а далі – 74 копійки/хвилина.

"Це майже вдвічі нижче попередньо встановленої вартості хвилини дзвінка на номери абонентів фіксованого зв'язку України", – зазначила прес-служба регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року АМКУ рекомендував оператору "Київстар" привести тарифи на вихідні дзвінки на номери абонентів фіксованого зв'язку до економічно обґрунтованого рівня, застосувавши єдиний підхід до визначення тарифів на вихідні дзвінки на мобільні мережі на мережі фіксованого зв'язку.

За даними регулятора, тарифи компанії "Київстар" на дзвінки абонентам фіксованого зв'язку в три рази перевищували тарифи конкурентів – операторів "МТС Україна" і lifecell. Так, тарифи оператора "Київстар" становили близько 1,50 гривні/хвилина і 1,75 гривні/хвилина. Тоді як тарифні плани операторів "МТС Україна" і lifecell дозволяли абонентам дзвонити на номери фіксованого зв'язку не більше ніж за 50 копійок/хвилина.

Прес-служба оператора "Київстар" у відповідь на запит УНІАН повідомила, що чинні тарифи є обґрунтованими і максимально вигідними для абонентів оператора.

В липні 2016 року АМКУ визнав компанію "Київстар" монополістом на ринку вихідних дзвінків на номери абонентів фіксованого зв'язку, оскільки його частка на цьому ринку перевищує 35%.

Компанія "Київстар" заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в інтернет. Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить більше 26 мільйонів користувачів. Акціонером "Київстару" є холдинг з російськими коренями VEON (колишня VimpelCom).