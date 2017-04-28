Наглядова рада "Укрзалізниці" передала Кабміну звіт про роботу правління компанії

Наглядова рада Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" прийняла рішення про передачу для затвердження Кабінетом міністром звіту про роботу голови і членів правління "Укрзалізниці" з ведення фінансово-господарської діяльності компанії в 2016 році, повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, відповідне рішення члени насбовета "Укрзалізниці" прийняли 27 квітня. Членам наглядової ради також були представлені результати аудиту товариства, який провела міжнародна компанія Ernst&Young.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна, висновок аудиторів однозначне: правлінню вдалося оптимізувати роботу компанії. "Вперше за багато років не ставиться під сумнів її дієздатність", - цитує Балчуна прес-служба.

Повідомляється, що в 2016 році "Укрзалізниці", порівняно з 2015 роком вдалося збільшити доходи від реалізації на 6,4 мільярда гривень - до 66,6 мільярда гривень, що в три рази зменшити збитки від курсової різниці, отримати прибутковий фінансовий результат за національними стандартами бухгалтерського обліку - 0,3 мільярда гривень, тоді як в 2015 році був збиток – 683,3 мільйона гривень.

Зазначається, що за міжнародними стандартами фінансової звітності фінансовий результат компанії в 2016 році збитковий – 7,3 мільярда гривень, при цьому він зменшився порівняно з 2015 роком на 9,5 мільярда гривень, або в 2,3 рази.

"Збиток підприємства за міжнародними стандартами в 7,3 мільярда гривень обумовлений значним зростанням амортизаційних відрахувань - з 7 мільярдів гривень у 2015 році до майже 18 мільярдів гривень в 2016 році. Тому, це - паперовий збиток, і обумовлений він індексацією вартості основних засобів, а не показник реальних втрат компанії", - сказав Балчун.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y) завершила проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" за 2016 рік, згідно з яким компанія отримала 7,3 мільярда гривень збитку за міжнародними стандартами фінансової звітності.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 мільярдів гривень, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют.