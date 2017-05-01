В Одеський порт зайшов танкер під російським прапором

В Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під російським прапором.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Одеського загону Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталія Гуменюк, російський танкер зайшов під вантажні операції.

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У прес-службі заявили, прикордонники тримають на особливому контролі всі судна під прапором РФ. Зазначається, що вказаний танкер пройшов стандартну процедуру заходу в порт, і до даного судна претензій немає.

"Його екіпаж складається з 12 чоловік, це - законослухняні громадяни. Танкер двічі зазнавав огляду на території України – на Дунаї та в Одесі. Всі документи в порядку, екіпаж йде на співпрацю з владою", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що це - не лінійне судно, що виконує роботу згідно з графіком, затвердженим, судновласником.

Цей прибув танкер з Азова в Дунай, де на 61-й мілі у нього були вантажні операції. За інформацію прес-служби, потім "Граф" повернувся в Одесу для проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

За інформацією джерела в Одеському порту, "Граф" увійшов в гавань 30 квітня, був перешвартований до віддаленого причалу № 38.

При цьому в диспетчерській службі порту відмовилися надати яку-небудь інформацію про це судно.