ЗМІ показали російський танкер під триколором в Одеському порту (фото)
17:17, 01 травня 2017Транспорт/Звя'зок
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Наступним пунктом призначення "Графа" буде порт Азов.
Танкер "Граф" зайшов під прапором Росії / Думська
30 квітня вночі в Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під прапором Росії. Факт стоянки судна країни-агресора зафіксували журналісти Думської.
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Наразі судно стоїть так, що тільки з однієї точки набережної видно його рубку. На фото добре читається назва танкера й видно триколор на кормі.
Танкер "Граф" зайшов під прапором Росії / Думська
Наступним пунктом призначення "Графа" буде порт Азов, куди він повинен прийти 4 травня.
Як повідомляв УНІАН, у диспетчерській службі Одеського морського торгового порту відмовилися надати яку-небудь інформацію про це судно.
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