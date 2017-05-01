ЗМІ показали російський танкер під триколором в Одеському порту (фото)

30 квітня вночі в Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під прапором Росії. Факт стоянки судна країни-агресора зафіксували журналісти Думської.

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Наразі судно стоїть так, що тільки з однієї точки набережної видно його рубку. На фото добре читається назва танкера й видно триколор на кормі.

Наступним пунктом призначення "Графа" буде порт Азов, куди він повинен прийти 4 травня.

Як повідомляв УНІАН, у диспетчерській службі Одеського морського торгового порту відмовилися надати яку-небудь інформацію про це судно.