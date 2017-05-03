"Укравтодор" планує відкрити платні автомагістралі на Київщині та Львівщині
За словами голови «Укравтодору», автомагістралі будуть знаходиться паралельно з вже існуючими трасам. Ті залишаться безкоштовними.
Найближчим часом в Україні з'являться платні автомобільні магістралі. Про це повідомив голова «Укравтодору» Славомир Новак, передає AFP.
За його словами, автомагістралі будуть знаходиться паралельно з вже існуючими трасам. Ті залишаться безкоштовними.
Ймовірними регіонами, де побудують платні автобани, стане відстань між Львовом і пунктом пропуску Краковець на кордоні з Польщею. Також платна дорога може з'явитись між Києвом і Білою Церквою.
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Ці напрями мають високий транспортний потік — 18-20 тисяч автомобілів на добу. Тому найбільше зацікавлять іноземних інвесторів.
Раніше повідомлялося, що «Укравтодор» планує створити «чорний список» ремонтників доріг.