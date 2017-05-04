В Україні зростає продаж нових автомобілів

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у квітні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 11% - до 6,346 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За підсумками минулого місяця лідером стала японська марка Toyota з показником 901 проданих авто. При цьому, продажі Toyota проти квітня 2016 року зросли на 13%.

Другою за популярністю автомобільною маркою в квітні на українському ринку була французька Renault з результатом 768 проданих авто, що на 44% більше, ніж у квітні минулого року.

На третьому місці корейська KIA з результатом 464 авто, що на 42% більше, ніж у квітні 2016 року.

На четвертому - Skoda, попит на автомобілі цієї марки знизився на 10%, до 360 шт., а замикає п'ятірку лідерів Volkswagen - 359 проданих авто, що на 43% менше за тогорічний показник.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні в березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 48% - до 7,278 тис. одиниць.

За підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні порівняно з 2015 роком зросли на 41% - до 65,5 тис. одиниць.

На думку експертів, продажі нових легкових автомобілів у 2017 році порівняно з результатом 2016 року зростуть на 32-38%.