Митниці з початку року спрямували на ремонт доріг 4 мільярди - Гройсман

Митниці з початку року спрямували на ремонт доріг за рахунок перевиконання планів зі зборів 4 млрд грн.Читайте такожРезультати експерименту: митниці за рік спрямували на будівництво доріг 2,2 мільярда

Про це на своїй сторінці в мережі Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Реформа митниці дає плоди - за січень-квітень 2017 року вдалося додатково переспрямувати 4 млрд грн на ремонт українських доріг», - написав він.

Згідно з повідомленням на сайті Державної фіскальної служби, найбільше коштів на ремонт доріг акумульовано в березні-квітні (відповідно, майже 1,7 млрд грн і близько 1 млрд грн). Всього з початку року до державного бюджету митницями було перераховано 94,4 млрд грн митних платежів. Митниці ДФС перевиконали заплановані показники з надходжень на 11,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, українські митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів у 2016 році спрямували на будівництво доріг у своїх областях 2,2 млрд грн.

Розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, було продовжено на 2017 рік.