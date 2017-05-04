"Укрзалізниця" запустила потяг з Києва в Солотвино

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустила з 3 травня прямий поїзд № 213/214 за маршрутом Київ – Солотвино – Київ.

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Як повідомила прес-служба компанії, в перший день курсування поїздом скористалися 459 пасажирів, його завантаження становило 55%.

"Зі станції Київ-Пасажирський поїзд відправляється в Солотвино по непарних числах о 18:34 і прибуває на станцію Солотвино-1 в 13:42. Назад зі станції Солотвино-1 поїзд буде відправлятися по парних числах о 14:55 і прибуватиме в столицю України в 10:05. У складі поїзда курсують 19 вагонів - купейні, плацкартні та люкс-класу", - відзначили в компанії.

У повідомленні наголошується, що поїзд Київ - Солотвино вперше забезпечив пряме залізничне сполучення столиці України з населеними пунктами східного Закарпаття, тоді як раніше в цей регіон курсував лише поїзд Львів - Солотвино.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року голова компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в 2017 році планується розширення мережі швидкісних маршрутів, а також закупівлю 4 нових швидкісних поїздів.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Мінінфраструктури у 2017 році має намір запустити низку нових залізничних напрямків в Європу, зокрема до Угорщини та Словаччини.