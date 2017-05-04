"Укрпошта" минулого року отримала майже 190 мільйонів збитку

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" в минулому році отримало 188 мільйонів гривень чистого збитку проти 53 мільйонів гривень чистого прибутку роком раніше.

Як повідомила прес-служба підприємства, "Укрпошта" показала негативний результат у зв'язку з переоцінкою майна компанії в рамках корпоратизації та списання вимог до неплатоспроможним банкам.

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"Фінансова прибуток до оподаткування за 2016 рік без урахування ефекту від переоцінки майна і одноразових списань склала 106,1 мільйонів гривень. Враховуючи ефект від переоцінки майна у рамках корпоратизації (228,1 мільйона гривень) та разове списання вимог до визнаних неплатоспроможними банкам "Златобанк" і "Дельта Банк" (66 мільйонів гривень), підприємство отримало збиток у розмірі 188 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба пояснила, що в результаті проведення переоцінки активи компанії були збільшені в 4 рази, що призвело до зростання амортизаційних відрахувань.

"Переоцінка майна виявила проблеми, які накопичувалися роками: деякі активи були тільки на балансі, частина - на рахунках ненадійних неплатоспроможних банків, в той же час нерухомість була недооцінена", - цитує прес-служба генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Згідно з повідомленням, чистий дохід підприємства минулого року зріс на 15% і склав 4,5 мільярда гривень. Зокрема, дохід від надання послуг з пересилання дрібних пакетів збільшився на 43,5%, періодичних видань - на 45%, від платежів – на 23,6%, від пересилання посилок – на 21,4%.

За даними прес-служби, операційні витрати компанії зросли на 12%, велика частина яких була спрямована на збільшення зарплати співробітників.

У компанії додали, що в січні-березні 2017 року підприємство отримало 238 мільйонів гривень чистого збитку проти 15 мільйона гривень чистого прибутку за аналогічний період 2015 року у зв'язку з нарахуванням амортизації та зростанням зарплат співробітників.

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Чистий дохід "Укрпошти" у першому кварталі зріс до 1,1 мільярда гривень з 1 мільярдів роком раніше.

Згідно з повідомленням, покривати чистий збиток першого кварталу підприємство планує за рахунок подальшого зростання виручки. Для цього компанія розвиває свій продуктовий портфель - перезапустила послугу експрес-доставки, активізувала роботу з корпоративними клієнтами в сегменті електронної торгівлі, запустила нові фінансові продукти (перекази між картками, оплата послуг онлайн), збільшила ефективність роздрібної торгівлі. Також почала оновлення автопарку, закуповує комп'ютери, проводить автоматизацію відділень, скорочує строки пересилання відправлень.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році УДППЗ "Укрпошта" отримала 53 мільйона гривень прибутку – найкращий результат за останні 15 років. При цьому чистий прибуток держпідприємства в 2015 році склав 4,4 мільярда гривень. У 2014 році компанія отримала 4 мільйони гривень збитків.

1 березня Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" завершило процес реорганізації і перетворилася в акціонерне товариство за зразком таких європейських поштових компаній, як Deutsche Post, Austria Post або PostNL.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.