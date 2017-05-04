Продажі нових комерційних автомобілів в Україні зросли на 26%

Обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року зріс на 26% і склав 915 авто, а відносно минулого місяця зріс на 8%, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Лідером місяця стала марка Renault з обсягом продажів 171 авто. Порівняно з квітнем 2016 року попит на нові комерційні автомобілі марки Renault зріс на 49%.

На другому місці опинився італійський Fiat з результатом 108 автомобілів. При цьому продажі автомобілів Fiat збільшилися на 35%.

Третє місце поділили дві автомобільні марки Ford і MAN, які реалізували 76 авто. При цьому продажі Ford відносно минулорічного квітні збільшилися на 95%, а продажі автомобілів MAN підскочили в 7,6 рази.

На четвертій позиції - Mercedes-Benz з результатом 71 авто, що на 6% більше порівняно з квітнем 2016 року, а замикає п'ятірку лідерів російський ГАЗ, попит на автомобілі цієї марки знизився на 42% до 63 одиниць.

Загалом з початку року в Україні було продано 3269 нових комерційних автомобілів, що на 43% перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.