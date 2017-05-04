Переможцем тендеру на днопоглиблення в порту "Южний" замість бельгійської стала китайська компанія

Переможцем другого тендеру вартістю 586 мільйонів гривень на днопоглиблення в порту "Южний" замість оголошеної раніше бельгійської компанії Novadeal LTD стала китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC). Як повідомили УНІАН в адміністрації морського торговельного порту "Южний" (Одеська область), мова про аукціон в рамках тендеру на реалізацію проекту "Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту "Південний" (будівельно-монтажні роботи).

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Як пояснили в адміністрації, раніше переможцем конкурсу визнали Novadeal LTD. Проте вона не надала необхідний перелік документів для завершення конкурсної процедури. Зазначається, що, за умовами тендеру, переможець зобов'язаний підтвердити запропоновану ціну відповідними технічними документами.

"Але цим учасником договірна ціна була порахована некоректно - без дотримання державних стандартів України – "Правил визначення вартості будівництва" та "Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво", - уточнили в адміністрації.

Крім того, ціна тендерної пропозиції Novadeal LTD за результатами аукціону не відповідає договірній ціні, зазначеній у проекті контракту, підписаного учасником і завантаженого в систему Prozorro, тощо

У зв'язку з цим пропозиція бельгійців відхилено, а переможцем став другою за ціновій пропозиції претендент, яким є China Harbour Engineering Company Ltd.

Як пояснили в адміністрації, ціна тендерної пропозиції Novadeal LTD за результатами аукціону, що відбувся 24 квітня, склав 586 мільйонів гривень, а ціна, запропонована CHEC, трохи більше - 586,045 мільйона гривень.

Відзначається, що CHEC має протягом трьох робочих днів завантажити необхідну інформацію в систему, а тендерний комітет – перевірити її на відповідність нормам та стандартам. Остаточні результати тендеру будуть озвучені після перевірки всіх необхідних документів від China Harbour Engineering Company Ltd.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" прийняло рішення підписати договір з китайською компанією - China Harbour Engineering company Ltd. – за проектом "Реконструкція водних підходів, маневрових зон і операційних акваторій порту "Южний". Це - перша черга проекту реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів "Южного". Вартість проекту - 1,06 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт "Южний" – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це самий глибоководний порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 метра, глибини біля причалів – 14-15,5 метра). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 кілометра.