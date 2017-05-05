У Києві на час Євробачення метро змінить графік роботи

10:46, 05 травня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Роботу підземки продовжать.

В останні дні Євробачення метро працюватиме на 3 години довше / фото УНІАН

У столиці на час проведення Євробачення метрополітен працюватиме довше. Про це повідомили в прес-службі КП «Київський метрополітен».

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Зокрема, для забезпечення перевезення глядачів на період проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 роботу столичної підземки буде продовжено: з 8 на 9 з 10 на 11 травня на 1:00; з 9 на 10 та з 11 на 12 травня на 2:00; з 12 на 13 з 13 на 14 травня на 3:00.

Як повідомляв УНІАН раніше, побачити перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві наживо можна за 499 гривень. Така ціна вхідного квитка до більшості фан-зон вказана на сайті із бронювання.

Організатори надали знижку до -80% або до -2000 гривень на квитки в усі відділення МВЦ на Лівобережній, окрім VIP-сектору. Станом на 16:00 на сайті бронювання доступні кілька сотень квитків.

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Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
Теги: #метро Києва розклад роботи#метро у Києві