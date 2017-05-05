У Києві на два з половиною місяці обмежать рух на Південному мосту

"Київавтодор" попереджає, що через робіт з благоустрою, протягом двох з половиною місяців на Південному мосту можливі обмеження руху транспорту. Про це повідомляється на сайті КМДА.

З 10 травня до 31 липня на Південному мосту будуть фарбувати перильне огородження і проводити роботи піскоструйного очищення.

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"На Південному мостовому переході можливі незначні обмеження руху транспорту в першій смузі руху", - йдеться в повідомленні.

Водіїв закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і по можливості обирати інші маршрути руху.

Раніше рух транспорту був обмежений на мосту Метро.