Новий рейковий автобус Ковель - Хелм відправився в тестовий рейс

Залізничники спільно з Волинською облдержадміністрацією запустили сьогодні, 5 травня, в тестовому режимі рейковий автобус за новим маршрутом Ковель – Хелм (Польща).

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"5 травня вперше вирушаємо в тестову подорож рейковим автобусом з Ковеля в Хелм. Буду дуже ретельно все аналізувати і розглядати, щоб при необхідності запропонувати внести певні корективи, щоб задум був реалізований. Ще є низка проблемних моментів регіонального і національного рівнів з української сторони, які ми хочемо вирішити", - повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook заступник голови Волинської облдержадміністрації (ОДА) Сергій Кошарук.

Він також зазначив, що Волинська ОДА має намір опрацювати спільно з польськими колегами в Хелмі питання ефективного здійснення прикордонного та митного контролю.

"Прагнемо вдосконалити та прискорити цю процедуру як на польській, так і на українській територіях. Поставили собі завдання: забезпечити проїзд протягом не більше 2 годин вартістю не більше 150 гривень", - додав чиновник.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА, поїзд відправився у свій перший тестовий рейс орієнтовно в 11:40, прибуття на кінцеву станцію призначення очікується за 1,5 години.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво регіональної філії "Укрзалізниці" Львівська залізниця" повідомило про плани запустити даний поїзд наприкінці травня або на початку червня, ціна квитків складе близько 130-150 гривень.

У свою чергу, в "Укрзалізниці" повідомили, що на даному маршруті буде задіяний двохвагонний рейковий автобус виробництва польського концерну Реѕа, розрахований на 182 місця для пасажирів. Також актуальною залишається завдання продовження даного залізничного маршруту до Любліна.

Питання запуску поїзда за вищезазначеним маршрутом обговорювалося ще в лютому поточного року. Передбачалося, що реалізація проекту стане можлива вже влітку 2017 року. Голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун повідомляв, що компанія також опрацьовує плани запуску потягу за маршрутом Львів - Краків.