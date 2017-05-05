Над Києвом на час проведення "Євробачення" закрили повітряний простір

Генеральний штаб Збройних сил України ініціював закриття повітряного простору над Києвом на час проведення вокального конкурсу «Євробачення-2017».

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі Державної авіаційної служби України.

«Повітряний простір над столицею закрито. Ініціатором цього заходу виступив Генеральний штаб України», - повідомили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 62-й конкурс «Євробачення» пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш як 40 країн. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

За словами мера Києва Віталія Кличка, на проведення цього конкурсу столиця виділила 200 млн грн, не рахуючи інвестицій в інфраструктуру міста.

Також повідомлялося, що на час проведення конкурсу буде змінено режим роботи метрополітену та обмежено рух у центральній частині міста.